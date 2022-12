Agent die Tim doodschoot bij arrestatie vervolgd voor dood door schuld

De agent die op 17 maart van dit jaar bij een arrestatie in Waalwijk de 27-jarige Tim van der Boor doodschoot, wordt door het Openbaar Ministerie vervolgd voor dood door schuld. Volgens het OM heeft hij tijdens de aanhouding niet gehandeld volgens de getrainde procedure voor vuurwapengebruik.

Op de avond van zijn dood, zat Dordtenaar Tim met zijn vriendin in zijn auto te blowen. Tim werd gezien als verdachte in een drugsonderzoek en moest door een arrestatieteam worden aangehouden. Maar bij die actie schoot een van de agenten op de auto. Tim werd geraakt in zijn nek en overleefde de kogel niet.

'Aanmerkelijk verwijt'

De Rijksrecherche deed daarna onderzoek naar de zaak. Dat is gebruikelijk in dit soort situaties. Al snel werd bekendgemaakt dat de agent verdacht werd van dood door schuld. Nu is dus duidelijk dat hij daadwerkelijk vervolgd gaat worden door het OM.

Op basis van het onderzoek oordeelde het OM dat de politiemedewerker is afgeweken van de getrainde procedure voor vuurwapengebruik en daarmee 'een aanmerkelijk verwijt kan worden gemaakt'. Daarom wordt hij nu vervolgd voor dood door schuld.

Geen doodslag

Jolande Oosterbaan, de moeder van Tim, kreeg het nieuws twee weken terug al te horen. Ze weet nog niet precies wat ze ervan moet denken. "Wij gingen van begin af aan voor doodslag. Op dood door schuld staat maximaal twee jaar, maar dat zal door verzachtende omstandigheden vast lager uit vallen. Dan staat hij straks 100 uur papiertjes te prikken."

Tegelijkertijd vraagt ze zich af wat ze ermee opschiet als de agent wél een celstraf krijgt opgelegd. "Dan gaat hij misschien een jaar de gevangenis in. Voegt dat wat toe? Ergens denk ik van wel. Die man is heus niet de deur uit gegaan met het idee om iemand dood te schieten. Maar hij heeft wel een heel grote fout gemaakt. Ik ben mijn zoon kwijt."

Ontmoeting

Overigens staat Jolande wel open voor een ontmoeting met de agent. "Dat werd me laatst gevraagd. Het arrestatieteam zou dan samen met de schutter bij mij thuis langskomen om te praten. Ik zei meteen ja, maar later werd geadviseerd om er toch even mee te wachten. Het kan later alsnog. Ik vind het wel fijn om er dan een gezicht bij te hebben."

LEES OOK:

Politie schiet Tim onterecht dood, agent verdacht van dood door schuld

Moeder van Tim blij dat politie fout toegeeft: 'Maar krijg hem niet terug'