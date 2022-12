Politie maakt zich op voor jaarwisseling: 'Het is alle hens aan dek'

Om hoeveel mensen het gaat wil Joost Manusama niet zeggen, maar voor de komende jaarwisseling trekt de politie Zeeland-West-Brabant weer alle registers open. "Er is geen dag in het jaar dat we zoveel mensen inzetten als tijdens de jaarwisseling", aldus de commandant die leiding geeft aan de Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden. "We hopen natuurlijk om een rustige viering van oud en nieuw, maar als het ergens toch uit de hand loopt dan hebben we genoeg mensen om in te zetten."

Het werkgebied van de Regionale Eenheid Zeeland-West-Brabant is enorm; van Domburg tot en met Oisterwijk. Hemelsbreed zo'n 150 kilometer. Een hele opgave dus om overal voldoende politiemensen in de buurt te hebben om in te grijpen als het nodig is. In aanloop naar de jaarwisseling heeft de politie wel onderzoek gedaan naar plekken waar vorige jaren ongeregeldheden waren. "We noemen dit 'hotspots' en daar hebben we informatie ingewonnen bij de wijkagenten, handhavers, gemeenten en jongerenwerkers. Ik denk dat we een goede inschatting hebben gemaakt waar de risico's zijn. Maar ik hoop eigenlijk dat het rustig blijft en ook mijn mensen lekker aan de oliebollen kunnen", licht de commandant toe.

"Ik verwacht geen rellen."

De afgelopen jaarwisselingen verliepen in West-Brabant onrustig in onder andere Dinteloord, Roosendaal en het Bredase stadsdeel Hoge Vucht. Manusama: "Maar dat wil niet zeggen dat daar nu weer ongeregeldheden uitbreken. Er zijn op sommige plaatsen wel symptomen, maar ik verwacht geen rellen." Eigenlijk zijn de tips van politiecommandant Manusama voor een leuke jaarwisseling klip en klaar: "Zorg ervoor dat mensen zo min mogelijk last van je hebben. Maak niet te veel lawaai, maak niks stuk en en gebruik zeker geen geweld. Niet tegen andere burgers, maar ook niet tegen hulpverleners." En dan wordt de blik van de commandant ineens strak. "Mensen die geweld plegen richting hulpverleners, die zullen we opsporen en in overleg met het Openbaar Ministerie voor de rechter brengen."

"Hier in de meldkamer zijn ze onze ogen en oren."

De centrale meldkamer van de Regionale Eenheid Zeeland West-Brabant is gevestigd in het politiebureau aan de Zuidoostsingel in Bergen op Zoom. Het is er nu nog rustig, maar dat is op oudjaarsavond wel anders. "Hier in de meldkamer zijn ze onze oren en ogen. Hier komt alles binnen. Voor politie, ambulance en brandweer. De ruimtes hiernaast zijn dan gevuld met mensen die het operationeel centrum runnen. Zij coördineren van hieruit de inzet van politie en hulpdiensten", licht de commandant toe. Vorige week kwam nog in het nieuws dat een deel van het wagenpark van de politie kapot is en stilstaat wegens gebrek aan reserve-onderdelen. Maar dat speelt voor de politie Zeeland West-Brabant geen rol. "Wij hebben voldoende voertuigen tot onze beschikking." En anders kan de agent ook nog de dienstfiets pakken.

"Een jaarwisseling als normaal."

Politiechef Wilbert Paulissen van de politie in Oost-Brabant verwacht een jaarwisseling zoals voor de coronatijd. "Business as usual, we zijn weer terug naar normaal", aldus Paulissen. Hij verwacht geen grote verstoringen in zijn regio. En voor het geval dat nodig is heeft Paulissen een flex-ME achter de hand. "Deze kan in ons gebied ingezet worden, of als het nodig is daarbuiten. Zo hebben we vorig jaar geassisteerd in Veen." LEES OOK: Onrustige nacht in Bredase wijk Hoge Vucht: autobranden en vuurwerk naar ME 15 jongeren die vuurwerk naar handhavers gooiden krijgen proces-verbaal UV-spray tegen nieuwjaarsrellen in Roosendaal, brandweer beveiligd

De centrale meldkamer in Bergen op Zoom.