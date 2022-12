TOP Oss neemt na al een half jaar afscheid van trainer Kristof Aelbrecht

Trainer Kristof Aelbrecht moet TOP Oss al na een half seizoen verlaten. De club uit de Keuken Kampioen Divisie heeft vrijdag laten weten dat ze per direct afscheid neemt van de Belgische coach.

"De tegenvallende sportieve prestaties gedurende de eerste seizoenshelft liggen ten grondslag aan de beslissing die door de clubleiding genomen is", zo staat in een verklaring van TOP. Bij het ingaan van de winterstop staat de club op de negentiende en voorlaatste plaats. De 41-jarige Aelbrecht werd in juni benoemd. Daarvoor werkte de oud-prof onder meer binnen de jeugdopleiding van PSV en was hij assistent-trainer bij Fortuna Sittard.

'Jammer voor Aelbrecht'

"Ik vind het jammer voor de persoon en trainer Kristof Aelbrecht die zich elke dag voor de volle honderd procent heeft ingezet voor TOP Oss", zegt technisch directeur Klaas Wels. "Uiteraard zijn het functioneren van Kristof, zijn staf en de prestaties van onze ploeg de afgelopen periode uitvoerig geëvalueerd. Hieruit is gezamenlijk geconcludeerd dat er onderling te weinig vertrouwen is om het tij te doen keren, waardoor deze beslissing helaas onontkoombaar was."

Aelbrecht volgde deze zomer zijn landgenoot Bob Peeters op. Deze Belg mocht één seizoen als trainer bij TOP fungeren. De oud-international heeft inmiddels een nieuwe club: Helmond Sport.

