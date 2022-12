Verwarde brokkenpiloot die tbs had moet krijgen, op vrije voeten

Een verwarde man die volgens het Openbaar Ministerie en gedragsdeskundigen tbs met dwang zou moeten worden opgelegd, ontsnapt hieraan door een uitspraak van de rechtbank in Breda. Ook hoeft hij niet meer terug de cel in.

De rechter vindt ook dat de Zeeuw, die in april na een dollemansrit vanuit Roosendaal werd aangehouden, langdurig en intensief behandeld moet worden. Maar, zo stelt de rechter ook, dat is aan de wetgever. Ook is wat in de aanklacht stond, niet zwaar genoeg voor zo’n straf. Wel legde de rechter de 34-jarige man zeven maanden cel op. Die heeft hij echter al uitgezeten in voorarrest en dat betekent dat hij op vrije voeten komt.

Weggereden met politiebusje

De uit Noordgouwe afkomstige man meldde zich op 1 april bij het politiebureau in Roosendaal. Hij maakt een verwarde indruk. Agenten konden zelfs met pepperspray niet voorkomen dat hij in een politiebusje met draaiende motor stapte en wegreed.

Er volgde een dollemansrit van een uur, waarbij hij werd achtervolgd door verschillende politiewagens. De levensgevaarlijke gebeurtenis kwam uiteindelijk in Gorinchem tot een einde. Onderweg reed de brokkenpiloot 160 kilometer per uur, haalde hij gevaarlijk in, negeerde hij rood en botste hij tegen een aantal auto’s. Volgens de rechtbank is het een wonder dat het alleen bij schade aan voertuigen is gebleven en dat er geen mensen zijn gedood of verwond.

Diverse stoornissen

Uit onderzoek blijkt dat de man met diverse stoornissen kampt, aan alcohol verslaafd is en dat deze feiten voor een deel zijn gedrag van die dag verklaren.

Behalve de celstraf bepaalde de rechtbank dat de Zeeuw anderhalf jaar niet achter het stuur mag zitten en dat hij de politie een schadevergoeding van ruim 4500 euro moet betalen. Tegen hem was acht maanden cel en tbs met dwangverpleging geëist.

Op de website Dumpert staat een filmpje.

LEES OOK: Verwarde man steelt politiebus en ramt politiewagens tijdens achtervolging