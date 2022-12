Sluiting huisartsenpost in Oss steeds dichterbij door personeelstekort

De kans dat de huisartsenpost in Oss definitief verdwijnt, wordt steeds groter nu een grote meerderheid van de huisartsen voor de sluiting in Oss heeft gestemd. Huisarts Geert-Jan van Holten van de Osse praktijk Bilderdijk vat het probleem praktisch samen. "Er zit twee artsen in Oss niets te doen terwijl ze in Uden veel te hard werken."

De 130 huisartsen in de regio Oss en Uden hebben gestemd over het sluiten van de post in Oss. 85 Procent artsen is het eens met een sluiting. Huisartsen in deze regio zien enkel voordelen aan een sluiting van de Osse huisartsenpost en meer personeel voor huisartsenpost in Uden bij het Bernhoven ziekenhuis. "Bij een ziekenhuis is het nu eenmaal beter te organiseren", zegt huisarts van Holten.

Personeelstekort

Het personeelstekort in de zorg is een belangrijke reden voor het besluit. "Er zijn te weinig huisartsen en assistenten. Ik ben bang dat dit beperkte verschraling is en dat er in de toekomst moeten gaan wennen dat niet alles meer kan", aldus Van Holten.

Patiënten uit Oss moeten straks verder rijden, naar de huisartsenpost in Uden. "Dat is lastiger dan, maar alles bij elkaar denk ik dat het een klein offer is. Het is te overzien." Volgens Van Holten moet een gemiddelde inwoner van de regio slechts eens in de vier of vijf jaar naar de post toe. Daarnaast voldoen de huisartsen nog aan de wettelijke aanrijtijden. 90 Procent van de inwoners moet binnen een halfuur bij een post kunnen zijn. Bovendien blijven de artsen ook visites rijden in Oss.

Meer voorzieningen

Op dit moment is het al zo dat dertig procent van de patiënten uit de regio liever kiest om door te rijden naar Uden. "Daar hebben we laboranten, röntgenapparatuur en kunnen we een hartfilmpje maken. En we kunnen gemakkelijker hulp inroepen van specialisten in het ziekenhuis."

De beslissing om de post in Oss te sluiten is nog niet definitief. Ook gemeentes en andere betrokkenen mogen nog mee praten. Het zou kunnen dat de post in Oss al in de eerste helft van 2023 voorgoed dicht gaat.

