Brabander van het Jaar Sten (9) bedolven onder hartverwarmende berichtjes

De 9-jarige Sten Janssen uit Eindhoven kan het een dag later nog amper geloven. Eerste Kerstdag werd hij met zijn messenslijpactie voor het goede doel uitgeroepen tot Brabander van het jaar 2022. Na de tv-uitzending werd hij bedolven onder lieve en hartverwarmende berichtjes van vriendjes en familie.

De finale van het programma Brabander van het Jaar werd begin vorige week al opgenomen in de Efteling. Op Eerste Kerstdag werd het programma uitgezonden. Al die tijd mocht Sten er niets over zeggen. "Als mensen vroegen of ik had gewonnen, zei ik gewoon dan ze op Eerste Kerstdag naar de tv moesten kijken", vertelt Sten een dag na de uitzending thuis op de bank.

Sten veroverde met zijn messenslijpactie de harten van vele Brabanders. De 9-jarige jongen verloor zijn broer aan hersenstamkanker. Hij besloot messen te gaan slijpen om geld in te zamelen voor onderzoek naar de behandeling van die verschrikkelijke ziekte. Met zijn actie heeft hij al 45.000 euro opgehaald.