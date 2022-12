112-nieuws: bewoner GGZE vermist • man in supermarkt bedreigd met mes

06.50

Een vrouw is vannacht met haar auto tegen een paal gebotst op de Claudius Prinsenlaan in Breda, vlakbij het gemeentehuis. De automobiliste en een andere vrouw die in de auto zat, raakten daarbij gewond. Ze zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie sloot de weg af.

De politie meldt dat in het ziekenhuis bloed bij de vrouw is afgenomen, omdat ze vermoedelijk onder invloed van alcohol was.