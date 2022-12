Collectebus uit kerststal gejat: 'We hadden hem gisteren nog willen legen'

Al voor het negende jaar op rij plaatsten Christianne en Ad de Beer een kerststal voor hun café Het Chaamse Wapen. Dit keer voor het eerst met een collectebusje, zodat er eens wat nieuwe beelden kunnen worden gekocht. Maar maandagnacht werd het busje vol gulle giften gestolen door een stel inbrekers. "Hier word je zó boos van."

De schade leek op het eerste gezicht mee te vallen. "Alle poppen stonden er nog. Maar één ding ontbrak: het collectebusje." Hoe groot de buit is, dat blijft voor altijd een raadsel. "Het busje stond er al een paar weken, sinds Sinterklaas. Toevallig hebben we maandagavond nog geprobeerd om hem te legen, maar we kregen het deksel er niet af. Misschien is het maar goed dat we niet weten hoeveel erin zat."

Toch doet het pijn, bij de trotse eigenaren van de stal. "We wilden van de opbrengst eens wat echte beelden kopen voor volgend jaar. Dat is toch mooier dat aangeklede paspoppen." Zo ver lijkt het voorlopig dus nog niet te komen. "Potverdrie, denk je dan. Je blijft hier toch gewoon van af."

Of er de komende dagen nog een nieuw collectebusje komt? "Daarover zijn we in beraad. We onderhouden de kerststal met een groep vrijwilligers. Daarmee zouden we woensdag een tocht maken langs wat andere stalletjes in de regio. Wat inspiratie opdoen, een glühweintje erbij. En nu moet ik ze dit slechte nieuws gaan vertellen. Dat wil je natuurlijk niet."

Het is niet de eerste trieste diefstal deze feestdagen. Op kerstavond werd de collectebus van orgelman Thijs Haenen al gestolen in Eindhoven. Een fietser rukte daar de koperen bus met een hoop emotionele waarde al rijdend van het orgel.