112-nieuws: auto in sloot beland • kiosk gesloten na reeks inbraken

11.30

In de nacht van zondag op maandag is er ingebroken bij de Spoorpark Kiosk in Tilburg. Onder meer de fooienpot is gestolen en er is veel schade aan het pand. De eigenaar van de kiosk heeft camerabeelden gedeeld waarop de daders te zien zijn.

Dit is niet de eerste keer dat er is ingebroken in de kiosk. Om de veiligheid van het personeel te garanderen, laat de zaak weten tijdelijk de deuren gesloten te houden. "We kunnen ook nog geen inschatting geven over wanneer de situatie weer onder controle gaat zijn. Sorry", schrijft de eigenaar van de zaak op social media.