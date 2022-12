112-nieuws: auto uitgebrand • 19-jarige opgepakt na steekpartij

21.30

Dinsdagavond rond 18:45 uur heeft er een steekpartij plaatsgevonden bij een tankstation van Total aan de Beethovenlaan in Drunen. Het slachtoffer is in zijn hals gestoken, de wond kon ter plaatse gehecht worden. Kort na de steekpartij is een 19-jarige verdachte uit Drunen aangehouden, laat de politie weten via Twitter.