Knor uitgeroepen tot beste Nederlandse bioscoopfilm van 2022

De 'Bredase' animatiefilm Knor is uitgeroepen tot beste Nederlandse Bioscoopfilm van 2022. Na een stemming van vijftig Nederlandse filmcritici kreeg de film de meeste stemmen. De film won eerder al drie Gouden Kalveren en werd gekozen als Nederlandse inzending voor de Oscar voor beste lange animatie.

Knor ging afgelopen zomer in première en kreeg lovende recensies in de Nederlandse pers. Door de grote overwinning tijdens het Gouden Kalveren-gala bleef het succes van de film maar groeien en de bezoekers naar de bioscoopzalen trekken. Animator Jasper Kuipers uit Breda werkte drie jaar mee aan de film. "Ik denk dat de kracht is dat iedereen er heel veel zin in had en het heel leuk vond om de film te maken", zei hij toen.

Het is inmiddels het twintigste jaar op rij dat de Nederlandse filmpers de Film van het Jaar-verkiezing houdt. Naast de beste Nederlandse film, gaat er ook een titel naar de beste 'algemene' film. De afgelopen jaren sleepten Druk (2021), Babyteeth (2020), Parasite (2019) en Call me by your name (2018) die titel in de wacht. Dit jaar ging die naar de Amerikaanse actiekomedie Everything Everywhere All At Once.

