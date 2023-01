De koelkast van Metha: veel potjes, maar schijn bedriegt

Schijn bedriegt in de koelkast van Metha Visser uit Veldhoven. Het is er gezellig vol, met veel potjes en flesjes. Maar ze staan er al jaren en de inhoud is ver over de datum. “Ik eet eigenlijk helemaal geen olijven en augurken”, bekent ze. “Kijk, deze hoestdrankjes stammen uit de prehistorie. Ze staan er omdat ik een lege koelkast zo confronterend vind als ik de deur opendoe.”

Metha is chronisch ziek en kwam in zwaar weer toen ze met een echtscheiding te maken kreeg. Inmiddels leeft ze al veertien jaar van een uitkering en komt ze sinds tien jaar bij de Voedselbank in Veldhoven. “Ik weet dat ik hier nooit uit zal komen”, zegt ze. “Door reuma kan ik niet werken, dat zal niet meer veranderen.” De toekomst ziet Metha somber in. “Ik ben angstig. Je ziet de onrust en de agressie toenemen, daar maak ik me zorgen over.” Toch probeert ze dagelijks haar ‘masker’ op te zetten en alles positief te benaderen. “Elke ochtend op tijd opstaan, een geurtje en een kleurtje, zorgen dat je er goed uitziet.” Veel mensen die Metha kennen, weten ook niet dat ze van weinig rond moet komen. “Als ze erachter komen, zeggen ze, goh, Metha, jij?”

"Mensen weten niet wat het betekent om van weinig geld te leven"

Een spontaan leven is niet mogelijk voor Metha, Ze moet alles doen van 50 euro in de week. “Het is een benauwend leven. Je leeft voortdurend in angst dat er wat kapot gaat. Alles moet worden berekend en gepland. Als ik naar het ziekenhuis moet, plan ik de afspraak op maandag. Dan heb ik mijn leefgeld en kan ik tanken om met mijn autootje te gaan.” Die auto heeft ze gekregen van haar inmiddels overleden moeder en zo blijft Metha mobiel. “Mensen hebben er soms vervelende opmerkingen over”, zegt ze. Volgens Metha beseffen mensen vaak niet wat het betekent om van weinig geld te leven. “Ik kreeg 190 euro voor de energie. Die kon ik gaan besteden aan mijn wasmachine die stukging. Je kunt het geld wel lenen bij de gemeente, maar dan wordt het van je uitkering afgetrokken.”

"Ik at soms niet mee en zei tegen de kinderen dat ik last van mijn maag had."