Moord en doodslag nemen weer toe in Brabant

Dit jaar kwamen 20 mensen door geweld om het leven in Brabant. Vorig jaar waren het er 13. Een van de meest geruchtmakende zaken dit jaar was de zaak van Silvana uit Hoogeloon. Het begon als een vermissing, maar veranderde in een moordzaak waarvoor haar ex-partner vastzit. In de meeste zaken kenden verdachte en slachtoffer elkaar.

Het aantal geweldsdoden in Brabant schommelde de voorbije jaren tussen de 13 en 18. Vorig jaar en 2019 staan bekend als de rustigste in tijden. Het cijfer van 2022 is met 20 relatief laag vergeleken met zo’n twintig jaar geleden. Toen lag het jaarlijkse aantal geweldsdoden in Brabant tussen de 30 en 40. Er waren vroeger ook meer afrekeningen in de onderwereld.

In de rest van het land komt het aantal geweldsdoden vermoedelijk ook hoger uit dan voorgaande jaren. Hoe dat komt is onduidelijk.

Liquidatie

Zeker één slachtoffer is dit jaar geliquideerd. Zoiets komt weinig voor. De moord in Tilburg op Toon Damen jr. afgelopen zomer had alles weg van een afrekening, zonder verdachte.

Ook bij de fatale woningoverval in Helenaveen is er (nog) geen verdachte, net als bij de mishandelde Italiaan die later overleed in Eindhoven.

Meer geweld

De politie onderzocht meer gevallen van dodelijk geweld, zoals familiedrama’s waarbij niemand anders betrokken was en een dodelijk schot van een agent in Waalwijk.

Bovendien waren er verkeersongelukken waarbij bestuurders verdachten werden. Zoals het ongeluk bij Oud Gastel waarbij vier doden vielen. De politie rekent verkeersongelukken niet als moord en doodslag. Opzet en motief om iemand te doden, ontbreken bijna altijd.

Zo kan de zaak van het dodelijk verkeersongeluk in Lith deze zomer, een uitzondering worden. Daar ging een ruzie aan vooraf. De rechtbank gaat zich daarover nog uitspreken, net zoals over de onderstaande zaken.

Deze mensen kwamen in 2022 om door geweld in Brabant: