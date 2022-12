Atelier goudsmid aan puin geslagen en leeggeroofd: 'Het doet pijn'

Goudsmid Kirsten de Bruijn is zo'n beetje de hele dag aan het puinruimen geweest. Twee inbrekers hebben in de nacht van dinsdag op woensdag alle vitrines in haar atelier in Heeze kapotgeslagen en leeggeroofd. "Vijf jaar hard werken is in een keer weg."

De schade in de winkel en het atelier van Kirsten loopt in de vele duizenden euro's. "Hoe erg het precies is, weet ik nog niet. Donderdag ga ik met de administratie erbij kijken wat er precies weg is." Het gaat om sierraden die de goudsmid zelf ontworpen en gemaakt heeft.

"Ze hadden niet echt verstand van wat er lag."

Volgens Kirsten zijn de inbrekers nog geen dertig seconden binnen geweest. Toen het tweetal het slot in de zijdeur geforceerd hadden, ging het alarm af. Op videobeelden is te zien hoe de mannen vervolgens alle vitrines kapot slaan. "Ze hadden alleen niet echt verstand van wat er lag. Er zijn sierraden blijven liggen die de moeite waren om mee te nemen, maar ze hebben wel veel zilver meegenomen." De ravage in de winkel van de goudsmid is er niet minder groot om. "Ik ben de hele dag bezig geweest en dat terwijl ik eigenlijk vakantie had na de drukke kerstperiode." De politie doet onderzoek en heeft camerabeelden in de buurt opgevraagd, maar Kirsten is bang dat ze alles voorgoed kwijt is.

"Godzijdank heb ik de sierraden met emotionele waarde nog."