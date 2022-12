112-nieuws: ongeluk tussen twee motoren • twee voortvluchtigen opgepakt

15.49

De politie heeft in Eindhoven twee voortvluchtigen opgepakt. Rond het middaguur werd een 51-jarige Nederlander aangehouden in zijn huis. Hij moet door twee veroordelingen nog 1641 dagen de cel in. Een paar uur later werd een 41-jarige man uit Roemenië gearresteerd in een ander huis in Eindhoven. Hij had nog 1305 dagen gevangenisstraf open staan voor grootschalige handel in harddrugs en het bezit van vuurwapens.