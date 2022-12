Cody Gakpo nu officieel speler van Liverpool: 'Ik kijk er echt naar uit'

Cody Gakpo is vanaf nu officieel speler van Liverpool. De 23-jarige Eindhovenaar die overkomt van PSV, doorstond woensdag de medische keuring en ondertekende vervolgens zijn contract.

Liverpool doet geen mededelingen over de transfersom en over de duur van de verbintenis. Engelse media melden dat Gakpo tot 2028 vastligt bij Liverpool.

De Eindhovenaar gaat bij zijn nieuwe club spelen met rugnummer 18. "Ik ben erg dankbaar dat iedereen me zo hartelijk verwelkomt en ik kijk er echt naar uit om iedereen in het stadion en in de stad te zien", meldt Gakpo op de website van Liverpool.