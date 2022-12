PSV-fans over vertrek van Cody Gakpo: 'Kampioenschap wordt moeilijk'

Het vertrek van Cody Gakpo naar Liverpool FC is dinsdag het gesprek van de dag bij supporters die naar de training van PSV kwamen kijken. Fans gunnen Gakpo de overstap wel. Maar tegelijkertijd vrezen ze dat het moeilijk wordt om kampioen te worden zonder Gakpo, die dit seizoen heel belangrijk was met twaalf assists en negen doelpunten in de Eredivisie.

Financieel is de transfer een kaskraker voor de Eindhovense club, die maar liefst 50 miljoen euro krijgt voor Gakpo. Sportief gezien is het een forse aderlating voor PSV. Daar zijn de supporters die dinsdag de training van PSV op de Herdgang bezoeken het wel over eens. Sommige fans denken dat PSV ook zonder Gakpo nog landskampioen kan worden, maar dan moet er wel snel een nieuwe speler worden aangetrokken.

Maar niet alle supporters delen dat optimisme: "Wij worden genaaid als supporters, dat kampioenschap kunnen we wel vergeten", zegt een man die naar de training staat te kijken. Of aartsrivaal Ajax dan kampioen wordt? Daar moet hij niet aan denken. "Dan nog liever een feestje in Rotterdam", is de reactie.

Begrip is er ook voor de transfer van de sterspeler. "Gakpo heeft zoveel mooie doelpunten gemaakt voor PSV, dan is een transfer naar een club als Liverpool hem natuurlijk gegund", zegt een andere supporter. Maar aan de zijlijn van het trainingsveld klinken vooral ook twijfels over de kansen van PSV op het kampioenschap. Het zal zonder Gakpo een stuk moeilijker worden, daar is iedereen het wel over eens.