Ziekenhuisspecialist de cel in voor seksueel misbruik van stiefdochter

Een specialist van het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond is veroordeeld tot anderhalf jaar cel wegens seksueel misbruik. Volgens de rechter heeft de 50-jarige man uit het Limburgse Bunde zijn stiefdochter misbruikt. Het meisje was de dochter van zijn collega op dezelfde afdeling. Het misbruik begon toen ze 9 was.

Volgens het Elkerliek Ziekenhuis heeft de arts zelf ontslag genomen en is hij niet meer werkzaam in het ziekenhuis. De man werd in november door de rechtbank in Maastricht veroordeeld. Het Elkerliek laat weten pas bij het vonnis op de hoogte te zijn geweest van het misbruik. Er zijn geen aanwijzingen dat er misbruik in het ziekenhuis heeft plaatsgevonden. Volgens een schriftelijke verklaring heeft het zich in de privésfeer onder artsen afgespeeld. “De procedures en werkwijzen die wij bij het verlenen van zorg hanteren, borgen voldoende zekerheden voor een veilige werksituatie voor medewerkers en patiënten. Het Elkerliek Ziekenhuis heeft nadrukkelijk oog voor medewerkers en voor dat wat het gebeurde bij hen losmaakt. Met hulp staan we voor hen klaar,” aldus het ziekenhuis in een reactie.

"De verdachte had als stiefvader één van de belangrijkste bronnen van veiligheid en geborgenheid moeten zijn"