Brand appartementencomplex Breda: nieuwe sloten en beveiligers

Woningbouwvereniging Laurentius neemt maatregelen na de brand woensdag in een appartementencomplex in Breda. De verhuurder van het pand gaat de sloten van de garagedeuren en bergingen vervangen. Ook zijn er vanaf donderdagavond beveiligers aanwezig, omdat niemand de garage in mag en om de woningen in de gaten te houden.

Rochelle Moes Geschreven door