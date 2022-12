19 appartementen langere tijd onbewoonbaar na verwoestende brand in garage

19 appartementen boven een parkeerkelder van een appartementencomplex in Breda zijn voorlopig onbewoonbaar. In de garage woedde woensdagavond een felle brand. Het vuur heeft veel schade aan de constructie van het plafond veroorzaakt. Daardoor mogen de bewoners voorlopig niet naar huis.

Hoe lang de bewoners van de 19 onbewoonbare appartementen niet naar huis kunnen, is nog onduidelijk. Woningbouwvereniging Laurentius geeft daar later vrijdag duidelijkheid over. Vast staat dat het niet van een schoonmaak afhangt, maar van hoe de constructie van het gebouw er na de brand aan toe is.

Twee dagen later zijn de sporen van de brand nog goed te zien en ruiken. Zowel binnen als buiten het gebouw aan Monseigneur Zwijsenstraat hangt een sterke brandlucht. De gangen in het complex zijn nog vies en overal zie je roetsporen.

Constructieschade

Op de deuren van de appartementen direct boven de parkeergarage hangen brieven van woningbouwvereniging Laurentius. Deze woningen mogen niet zonder toestemming betreden worden, staat er met dikgedrukte letters. "De brand heeft constructief veel schade veroorzaakt aan het plafond van de parkeergarage. Deze schade heeft gevolgen voor alle appartementen boven de parkeergarage."