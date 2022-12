Vrouw stak ruim een ton overblijfgeld in eigen zak: taakstraf en boete

Een vrouw uit Goirle heeft van de rechter 240 uur taakstraf gekregen voor het verduisteren van duizenden euro's bij de overblijfstichting waar ze werkte. De vrouw was daar penningmeester en stak in acht jaar tijd ruim 130.000 euro in eigen zak. Naast de taakstraf moet ze dat bedrag terugbetalen.

Dat kreeg ze vrijdagmiddag te horen in de rechtbank in Breda. De vrouw gebruikte het geld dat ouders naar de stichting overmaakte voor luxe zaken als lingerie, vliegtickets, bekeuringen, internetabonnementen, vakanties en autorijlessen.

Ze liep in 2019 tegen de lamp toen de plaatselijke basisschool Den Bongerd haar administratieve en financiële situatie in kaart wilde brengen. Ze bekende uiteindelijk per mail dat ze geld van de bankrekening van de stichting had afgehaald voor eigen gebruik.

Bang voor schulden

Tijdens de zitting bleek dat ze dat had gedaan omdat ze eerder in haar leven al in de schulden zat en dat niet nog een keer wilde meemaken. Haar man raakte in die tijd namelijk werkloos en korte tijd later volgde een scheiding.

De vrouw beloofde de bedragen terug te betalen, maar tijdens de zitting bleek dat ze daar nog op geen enkele manier geld voor opzij heeft gezet. De rechter vindt het kwalijk dat de vrouw geen enkele keer heeft geprobeerd om ermee te stoppen of hulp te zoeken voor haar financiële problemen. Zelfs toen er een vermoeden was dat ze geld verduisterde, maakte ze nog voor ruim 12.000 euro naar haar eigen rekening over.

Hogere voorwaardelijke gevangenisstraf

De officier van justitie eiste een taakstraf van 240 uur en een schadevergoeding van 131.000 euro. Daar gaat de rechter in mee. Daarnaast legt de rechtbank een voorwaardelijke gevangenisstraf op van zes maanden. Dat is een hogere voorwaardelijke straf dan het OM eiste. De rechter vindt dat de vrouw langere tijd een stok achter de deur nodig heeft om haar te motiveren niet opnieuw de fout in te gaan. Zeker nu haar financiële toekomst er niet bepaald rooskleurig uitziet.

