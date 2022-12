Het is de warmste oudjaarsdag ooit gemeten in Brabant

Het is de warmste oudjaarsdag ooit gemeten in onze provincie. Het record lag op 15 graden in Eindhoven. Daar werd zaterdag een temperatuur gemeten van 16,7 graden. Zo heeft Brabant op de laatste dag van het jaar een weerrecord te pakken.

Thijs den Ouden Geschreven door

Er zijn vier weerstations in Brabant: Eindhoven, Gilze-Rijen, Volkel en Woensdrecht. “Het oude record uit 2021 in Brabant lag op 15 graden. Dat was in Eindhoven, maar bij alle vier de weerstations is het record vandaag verbroken", vertelt Roosmarijn Knol van Weerplaza. De kans is aanwezig dat het nieuwe record niet op 16,7 graden blijft staan. “De temperatuur stijgt nog licht, maar de angel is er wel uit. Het zou nog een tiende graad warmer kunnen worden.”

"Deze temperatuur is normaal in april."