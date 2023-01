Jaarwisselingblog: huis in Eindhoven beschoten • gewonde bij botsing

03.36

De grote vuurwerkshow rond middernacht in de Efteling is toch doorgegaan. Daarover bestond lange tijd twijfel vanwege de harde wind. De situatie werd nauwlettend in de gaten gehouden. Vanwege die harde windstoten werden in heel het land vuurwerkshows afgelast, waaronder in Amsterdam en Hilversum, maar in de Efteling kon het vuurwerk uiteindelijk toch afgestoken worden. Het oud en nieuw-feest in de Efteling was uitverkocht.

