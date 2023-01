112-nieuws: jonge lastpakken aangehouden • gewonde bij vechtpartij

17.05

In een woning onder cafetaria D'n Dijk aan de Maasdijk in Wijk en Aalburg zijn twee mannen met elkaar op de vuist gegaan. Dat gebeurde vanmiddag rond vijf uur. Mogelijk is daarbij gestoken.

Een man raakte gewond. Het slachtoffer is ter plekke behandeld in een toegesnelde ambulance. De andere man is opgepakt. In de woning wonen arbeidsmigranten. Die hebben vermoedelijk ruzie met elkaar gekregen. De politie doet onderzoek.