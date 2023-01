Agent loopt gehoorschade op door vuurwerk, ook politiewagen bekogeld

Jongeren hebben zaterdagmiddag in Helmond vuurwerk naar agenten gegooid. Eén van de agenten liep gehoorschade op. Ook in Helmond werd de voorruit van een politiewagen verbrijzeld toen de wagen werd bestookt met vuurwerk. De incidenten in Helmond waren op het treinstation en de Isidoor Opsomerstraat.

Verder laat de politie Oost-Brabant in een terugblik op oud nieuw weten dat er tijdens de jaarwisseling elf mensen zijn aangehouden voor onder meer vernieling, bedreiging en het rijden onder invloed. Teamchef Wilbert Paulissen spreekt van een ‘beheersbare nacht’ en hij veroordeelt het geweld tegen zijn collega’s. Explosie met schade in Den Bosch

Vuurwerkoverlast bezorgde de politie ook handenvol werk in Den Bosch. In de Pisarostraat ontstond een explosie nadat iemand vuurwerk had afgestoken. Hierbij sneuvelden ramen van een huis en werden twee auto’s beschadigd. De man die het vuurwerk afstak, raakte gewond. De politie kwam ook in actie in Hapert waar een man zaterdagmiddag ernstige verwondingen opliep bij het carbidschieten. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. Verder werd assistentie gevraagd nadat er woningbranden waren gemeld in onder meer Beek en Donk (Merellaan) en Den Bosch (Weteringpad). In het laatste geval zou volgens een buurtbewoonster de brand zijn ontstaan door vuurwerk. Ook liet de politie zich zien bij de aanpak van de brand in het kerkgebouw in Veghel.

De brandweer probeert de zolderbrand in Den Bosch te blussen (foto: Bart Meesters/Meester Multi Media/SQ Vision Mediaprodukties).