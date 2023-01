112-nieuws: jonge lastpakken aangehouden • veel rook bij brand in Eindhoven

20.05

Een auto is vanavond op de kruising van de Karel de Grotelaan en de Donizettilaan in Eindhoven op hoge snelheid door rood gereden, melden meerdere getuigen. De Volkswagen Golf ramde hierbij een andere auto. Daarna kwam deze via een fietspad en een kleine groenstrook tegen een flat tot stilstand.

De vrouw die in de auto zat die werd geraakt, is naar het ziekenhuis gebracht. De jonge man die in de auto zat is opgepakt voor roekeloos rijden. Op de kruising was het een ravage. Overal lagen auto-onderdelen.