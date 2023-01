Dodelijke steekpartij in Bladel: verdachte (18) thuis aangehouden

De politie heeft een 18-jarige man aangehouden die betrokken zou zijn geweest bij de dodelijke steekpartij van zaterdagmiddag in Bladel. Ook het slachtoffer is 18 en woonde in Bladel. De verdachte werd afgelopen nacht thuis opgepakt.

De politie kreeg zaterdagmiddag om drie uur een melding van een steekpartij bij een huis aan de Van Dissellaan. Toen agenten daar aankwamen, vonden ze een zwaargewonde man op de oprit van een huis. Hulpdiensten hebben geprobeerd de man te reanimeren, maar deze hulp mocht niet baten. Het slachtoffer overleed op de plek waar agenten hem aantroffen. Hij had een enkelband om, bevestigde de politie zaterdagavond. Behalve politie en ambulance, was ook een traumahelikopter ingeschakeld. De politie is direct een onderzoek begonnen. Zo werd op straat naar sporen gezocht. Ook is een buurtonderzoek opgezet. Op basis van de eerste bevindingen kwam al vrij snel een mogelijke verdachte naar voren. Hij was er waarschijnlijk te voet vandoor. Deze 18-jarige man uit Bladel werd afgelopen nacht aangehouden. Ondertussen gaat het onderzoek door en hoopt de politie op getuigen.