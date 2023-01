Duits bier valt in de smaak bij cafégangers: 'Jetzt geht's los!'

'Jetzt geht's los!' Met dit toepasselijke lied dat luid door de speakers galmde, is de verkoop van Duits bier zondagmiddag van start gegaan in café De Nachtegaal in Uden. Deze veel goedkopere glazen pils vallen volgens eigenaar Anke zo erg in de smaak bij haar gasten, dat het nu al een blijvertje is. "We krijgen alleen maar lege glazen terug."

Het voelt voor de bezoekers van De Nachtegaal als een soort bevrijding. Als een stap terug in de tijd, zegt Anke aan de telefoon. Qua prijs is dat sowieso het geval. Waar zij eerder 2,75 euro voor een kouwe kletser betaalden en per 1 januari eigenlijk 3,25 euro zouden moeten neerleggen, is dat nu nog maar 2,25 euro. De reden: Anke en Johan Wijdeven stapten per 1 januari over van biermerk. En dus stroomt er geen Heineken meer uit de tap, maar Zachte Premium, gebrouwen in het Duitse Allersheim. "Het is een stuk goedkoper en dat zorgt ervoor dat we eigenlijk alleen maar complimenten krijgen", zegt Anke opgewekt.

"We hadden met 12 fusten van 50 liter al aardig ingeslagen."

Om drie uur zondagmiddag ging de kroeg open en al na een paar minuten was het café met dertig mensen behoorlijk gevuld. Een paar uur later zijn daar nog twintig gasten bijgekomen. "We hadden met 12 fusten van 50 liter aardig ingeslagen. Maar het gaat behoorlijk hard. Je kunt wel stellen dat het nu al een succes is." Voor Johan en Anke is dat een verademing. Want over de overstap hebben ze toch even lopen tobben. Hun café schonk namelijk dertig jaar lang Heineken-bier, maar die brouwer verhoogde afgelopen jaar al twee keer de prijzen. Toen Heineken aankondigde dat er na de jaarwisseling opnieuw een forse prijsstijging in het vat zit, nu van meer dan tien procent, zagen ze geen andere uitweg dan overstappen op een ander merk.

"Hopelijk valt ook de kater mee."