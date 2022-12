Udens café met goedkoop Duits bier bedolven onder de reacties

Het Udense café dat Duits bier gaat verkopen is woensdag platgebeld. Uit het hele land belden andere kroegbazen om te achterhalen hoe ze in Uden op het idee zijn gekomen en hoe ze dat per 1 januari gaan doen. Ook de vaste klanten in Uden reageren enthousiast. "Ik had niet verwacht dat het zo'n hype zou worden", zegt kroegbaas Anke Wijdeven van de Nachtegaal.

Anke Wijdeven was de steeds hoger oplopende prijzen van leverancier Heineken helemaal beu. Ze ging in Duitsland op zoek naar een alternatief en dat vond ze in 'Zachte Premium'. Door over te schakelen op dit Duitse bier, zakt de prijs van 3,25 euro (na verhoging op 1 januari) naar 2,25 euro per glas. Wijdeven heeft het Duitse bier al geproefd en garandeert dat het lekker smaakt. "Duits bier is sowieso goed." De klanten van de Nachtegaal hebben het Duitse bier nog niet kunnen proeven, maar toch zijn ze al enthousiast. "Ik vind dit echte innovatie", zegt een man aan de bar. Ook andere klanten zijn opgetogen. "Ik ben een echte Heineken-drinker, maar heb alle vertrouwen in de smaak van Duits bier. En de prijs is natuurlijk ook helemaal geweldig", zegt een klant.

"Zo wordt een avondje uitgaan weer betaalbaar."