Vick Versteijnen na uitvallen Dakar Rally: 'Het was pof en klaar'

Voor Vick Versteijnen is de Dakar Rally uitgelopen op een drama. De coureur van Team De Rooy gaat niet meer van start in de tweede etappe. Hij legt uit wat er mis is gegaan tijdens de eerste etappe.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

"We reden in de duinen en ineens viel de motor uit", begint Versteijnen zijn reconstructie. "We hebben hem toen weer kunnen herstarten, maar dat duurde al heel lang. Normaal loopt die daarna ook weer goed maar dat was nu niet het geval. Dus zijn we toch gaan kijken."

"In deze sport is meestal alles te maken, behalve de motor."

Ze ontdekten geen gekke dingen bij de motor en besloten ze door te rijden. "Het was doorrijden of gesleept worden. We zijn door gaan rijden maar drie kilometer voor de finish was het pof en klaar." Voor de coureur uit Hilvarenbeek was het vrij snel duidelijk dat zijn Dakar Rally erop zat. "Ik wist wel dat het klaar was. Ik ben niet heel technisch maar als onderin het blik iets rammelt, is dat geen goed nieuws. In deze sport is meestal alles te maken, behalve de motor. Dikke pech dus."

"Zoiets onvooziens had ik niet kunnen bedenken."