We starten 2023 met warmterecords: 'Natuur denkt dat voorjaar eraan komt'

Het jaar 2023 is recordzacht van start gegaan. Met temperaturen tussen 9 en 14 graden staat er een bijzonder warme week voor de boeg. Opmerkelijk, want januari staat bekend als donkere en koude maand. Blijft het komende weken zo zacht, of kunnen we toch binnenkort de schaatsen uit het vet halen?

Maandagochtend werd een temperatuur van 13 graden gemeten. "Dat is warm voor deze tijd van het jaar", zegt Rico Schröder, meteoroloog bij Weerplaza. “Normaal gesproken is het in januari ’s nachts gemiddeld 0,9 graad en overdag 6 graden. Alles boven die temperatuur is bijzonder”, aldus de meteoroloog.

Waar veel mensen bij januari denken aan een koude maand met bevroren grachten en pakken sneeuw, valt dat in de praktijk best tegen. Met een gemiddelde temperatuur van 6 graden, vriest het in januari vaker niet dan wel. Ongeveer vier dagen vorst is normaal in de eerste maand van het jaar. Maar volgens Schröder is het nog afwachten of dat deze maand gaat gebeuren.

“We kijken nu vooral naar de komende 10 dagen. Die zijn voorlopig nog uitzonderlijk zacht”, zegt Schröder. “Woensdag gaan we zelfs weer een record boeken. Het wordt dan naar verwachting 13 graden. Even ter vergelijking, die temperatuur is normaal voor de tweede helft van april.”