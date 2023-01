Verdachte (18) dodelijke steekpartij Bladel droeg ook een enkelband

Volgens een woordvoerder van de politie had de verdachte van de dodelijke steekpartij in Bladel een enkelband om. Meteen na het incident werd al bekend dat het 18-jarige slachtoffer een enkelband van justitie droeg. Die band was op foto's van het slachtoffer te zien. Beide jongens kenden elkaar en zouden het al vaker met elkaar aan de stok gehad hebben.

Op foto's van het incident was te zien dat het slachtoffer een enkelband droeg. Ook de verdachte droeg zo'n band. Een woordvoerder van de politie bevestigde dat laatste. Beide jongens wonen in Bladel. Waarom de verdachte een enkelband droeg wil de politie niet zeggen.

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een 18-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dodelijke steekpartij. Een dag eerder werd een jongen van eveneens 18 jaar zwaargewond aangetroffen op de oprit van een woning aan de Dissellaan in Bladel. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

Continu in de gaten

Enkelbanden worden gebruikt om verdachten en veroordeelden die niet in de gevangenis hoeven te blijven, te kunnen controleren. Ze moeten met hun enkelband, waar een zendertje inzit, in een bepaald gebied blijven: een gebiedsgebod. Of ze mogen juist ergens niet komen komen: een gebiedsverbod. Zoals bijvoorbeeld bij een voetbalstadion of in de buurt van een slachtoffer.

Medewerkers van de meldkamer zien op een beeldscherm continu waar iemand zich bevindt en of de persoon dus op de juiste plek is. Als iemand probeert de enkelband kapot te maken, gaat er een alarm af. De medewerker van de meldkamer schakelt dan direct de politie in.

Een voordeel van de elektronische enkelband is dat een verdachte of gedetineerde gewoon naar het werk of naar school kan blijven gaan. Ook kan hij of zij een partner en kinderen blijven zien. Als een gedetineerde niet op de afgesproken tijd weer thuis is, dan kan diegene alsnog worden opgesloten.

Uit onderzoek blijkt dat gedetineerden die hun straf thuis met een enkelband uitzitten minder vaak opnieuw in de gevangenis terechtkomen dan veroordeelden die hun straf achter tralies doorbrengen. Er zijn ook nadelen. Een verdachte of veroordeelde kan met een enkelband makkelijker in contact blijven met andere criminelen.

Geen vervanging celstraf

In Nederland bestaat al sinds 1995 elektronisch toezicht, een vorm van elektronisch huisarrest in combinatie met een taakstraf. Ook wordt de enkelband gebruikt als laatste fase van een gevangenisstraf. Hij dient niet om een voorlopige hechtenis of een celstraf te vervangen. In heel 2021 droegen in totaal ruim 3.600 personen een enkelband. Dat waren er ongeveer evenveel al het jaar daarvoor.

Justitie legt uit hoe de enkelband werkt (bron: Rijksoverheid):