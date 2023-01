Negende autobrand op parkeerplaats, bewoners eisen cameratoezicht

Bewoners van een flat aan de Urkhovenseweg in Eindhoven zijn er niet gerust op. In de nacht van zondag op maandag werd voor de tweede keer in 24 uur dezelfde auto in brand gestoken, nog eens twee auto's raakten beschadigd. Het is al de negende auto die op de parkeerplaats voor de flats uitbrandt in zeven maanden tijd. Bewoners zijn het zat en willen dat verhuurder Woonbedrijf camera's gaat plaatsen. "Dit is toch waanzin?"

Een paar hoopjes zwartgeblakerd kunststof met wat versplinterd glas is het enige wat maandagochtend nog rest op de parkeerplaats. De geur van verbrand plastic en rubber hangt nog in de buurt. Vanuit hun appartement zagen bewoners afgelopen nacht de auto branden. "Wij dachten al, nee, niet weer, hé?", vertelt Miep 't Hart. Ze dacht meteen aan de autobranden van juni vorig jaar. Toen gingen op dezelfde parkeerplaats acht auto's in vlammen op. "Dat was verschrikkelijk."

"Ik kan onze auto toch niet mee naar boven nemen?"

Haar man vult aan: "Dit is toch waanzin? Wie doet nu zoiets?", vraagt hij zich hardop af. "Gelukkig stond onze auto in de garage", zegt Miep. Maar die luxe heeft niet iedereen. Mensen zonder garage vragen zich af waar hun auto nog veilig staat. "Ik zet 'm maar in het licht, vlakbij een lantaarnpaal. Dan kan iedereen de auto goed zien. Maar eigenlijk staat ie nergens veilig", vertelt een bewoner die liever anoniem blijft.

"Dit is om te janken."

"Het is toch erg", reageert Wilma van Poppel. Ze wordt er wanhopig van. "Hier staat mijn auto," wijzend naar een blauwe wagen voor de ingang. "Maar wat moeten we ermee? Ik kan onze auto toch niet mee naar boven nemen?" Rond het middaguur komen de eigenaren van de uitgebrande auto nietsvermoedend het parkeerterrein opgereden. Ze stoppen bij het parkeervak met de hoopjes as en kunnen hun ogen niet geloven. "Dit is om te janken, hartverscheurend", vertelt de partner van de eigenaresse geëmotioneerd. Hij blijft liever anoniem. "Wat is ermee gebeurd? Ik schrik hiervan."

"Al haar spaarcenten heeft ze hierin zitten."

Het stel had bij vrienden de jaarwisseling gevierd. Het leek hen na een paar glaasjes alcohol beter om de auto te laten staan en te voet naar huis te gaan. "Daar denk je dan goed aan te doen... Nou, een goed begin van 2023." Op nieuwjaarsdag had het stel last van een kater, dus besloten ze de auto een dag later op te halen. Van een autobrand hadden zij nog niks gehoord. "Ik kan het ook gewoon niet geloven. Ze heeft er altijd hard voor gewerkt. Al haar spaarcenten heeft ze hierin zitten. Weg."

"Wij hebben met niemand ruzie."

De auto is zowel op oudjaarsdag als op nieuwjaarsdag in brand gestoken. De tweede keer brandde de auto volledig uit. Bewoners van de flat denken aan een gerichte actie. Maar daar wil de man niks van weten. "Wij hebben met niemand ruzie." Voor de bewoners is de maat vol. Zij eisen dat verhuurder Woonbedrijf camera's gaat plaatsen. Volgens de huurders is daar vaker om gevraagd, maar heeft Woonbedrijf dat afgewezen. De woningcorporatie heeft nog niet kunnen reageren op vragen.

