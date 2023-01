Honden blijven voorlopig bij omstreden fokker in Eersel

Zo’n 400 honden zijn voorlopig niet weg bij de omstreden puppyhandelaar in Eersel. De rechter in Den Haag zei maandag niet voldoende informatie te hebben om een uitspraak te kunnen doen. Dierenwelzijnsorganisatie House of Animals had een kort geding aangespannen om af te dwingen dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit alle honden daar binnen 24 uur moest weghalen.

De zaak wordt pas over ongeveer vier weken behandeld. Tot die tijd lijkt er weinig te veranderen bij de fokker. De rechter wil bijvoorbeeld eerst het uitgebreide inspectierapport van de NVWA hebben. Ook wil hij de fokker van Kwispel Enzo eerst zelf spreken, maar die was niet aanwezig in de rechtszaal.

House of Animals is teleurgesteld. “De honden lijden al maanden onnodig bij deze slechte fokker”, zei de advocaat van House of Animals fel. Volgens de NVWA ligt dat veel genuanceerder. “Het gaat niet over alle honden. Het is onredelijk. Wij kunnen niet alle dieren op zo’n korte termijn weghalen. Dat vergt veel voorbereidingstijd met politie en opvang.”



Slecht drinkwater

Hondenfokkerij Kwispel Enzo ligt al lang onder vuur. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) stond al zeker tien keer op de stoep. Daarbij kwamen verschillende overtredingen aan het licht, zoals slechte kwaliteit van het drinkwater en te weinig vloeroppervlak in de hokken. Ook kwamen de dieren te weinig buiten.

Op 22 december nam de NVWA al 30 honden in beslag die acuut zorg nodig hadden. De NVWA zei daarna bovendien 'het handhavingstraject te vervolgen'. Dat vond House of Animals niet genoeg en spande daarom een kort geding aan.

Lange strijd

De juridische strijd is sowieso nog lang niet gestreden. Eerder dwong de gemeente al via de rechter af dat alle honden daar vorige week weg moesten zijn. De fokkerij is in strijd met het zogenaamde bestemmingsplan en dus mogen op die plek geen dieren worden gehouden, oordeelde de rechter.

Dat weghalen is niet gebeurd, de fokker spande op zijn beurt weer verschillende rechtszaken aan om dit te voorkomen. Op 19 januari is een zitting bij de Raad van State, het hoogste rechtscollege.