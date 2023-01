Man vuurt kogels af op auto: 'Wonder dat bestuurder niet is geraakt'

Een man in Oudheusden is begin vorige maand beschoten, toen hij in zijn auto thuis aankwam. De schutter werd daarbij vastgelegd door bewakingscamera's. De politie deelt die beelden nu in Bureau Brabant, in de hoop dat iemand hem herkent.

Sven de Laet Geschreven door

Het leek een bewuste actie op de vroege avond van 2 december. De bewoner van een huis aan de Tullenstraat kwam rond zes uur thuis. Op dat moment komt even verderop een man in een grijze trui met capuchon tevoorschijn, die al een tijdje in een steegje stond te wachten. Kogelinslagen

Op de beelden is te zien dat de man onmiddellijk een pistool tevoorschijn haalde en zeker drie keer gericht op de auto schoot. Onder andere de koplamp wordt geraakt. "Het is een wonder dat de bestuurder niet geraakt is", vertelt een woordvoerder van de politie. Na de schoten, ging de schutter er rennend vandoor. Waarom hij het op de man had voorzien, blijft vooralsnog een groot raadsel. De politie hoopt dat de beelden misschien nieuwe tips opleveren.