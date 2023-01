Inbraak in supermarkt Klundert: drie mannen aangehouden

De politie heeft maandagnacht drie mannen aangehouden die betrokken zouden zijn geweest bij een inbraak in een supermarkt in Klundert. Ze werden tussen tien over half vier en tien voor vijf opgepakt in Zevenbergen. Bij de zoektocht zijn diverse politiewagens en een politiehelikopter ingezet.

De verdachten zaten in een auto die bij een achtervolging door de politie crashte tegen een stalen hek. Een vierde man die ook in de wagen zat, is nog spoorloos. In de auto werden sigaretten gevonden, die vermoedelijk uit de supermarkt waren gestolen.

De inbraak in de supermarkt aan de Doorsteek in Klundert werd rond half vier gemeld door een getuige. De politie ging direct naar de winkel waarna agenten een auto zagen wegrijden. Er ontstond een achtervolging die eindigde aan de Twintighoven in Zevenbergen. De vluchtauto kwam hier tegen een hek tot stilstand. Agenten zagen vier mannen wegrennen.

In de Twintighoven werd de eerste verdachte aangehouden. Dit was een 25-jarige man uit Rotterdam. Een stadgenoot van 21 kon worden opgepakt op de N285 in Zevenbergen. Dit was rond half vijf. In de Prins Hendrikstraat werd een derde verdachte ingerekend.

Tijdens het onderzoek vertelde een medewerker van de supermarkt dat er sigaretten waren buitgemaakt. Van de inbraak is aangifte gedaan.

De verdachten zijn overgebracht naar een politiecellencomplex. Hier zullen ze dinsdag worden gehoord.