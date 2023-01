Wel drank, maar geen kater? Bij deze Tilburgse slijterij kan dat

Wijnen in alle geuren en kleuren, maar zonder alcohol erin (foto: Remco de Ruijter). De winkel ziet eruit als een normale slijterij (foto: Remco de Ruijter). Volgende Vorige 1/2 Wijnen in alle geuren en kleuren, maar zonder alcohol erin (foto: Remco de Ruijter).

Van de wijn, gin-tonic en rosé bij Nix & Nix in Tilburg word je niet snel dronken. Het is de eerste slijterij in Brabant die alleen maar alcoholvrije drank verkoopt. Dat Dry January begonnen is en veel Brabanders een maandje alcohol laten staan, merken ze daar goed.

De winkel ziet er eigenlijk niet anders uit dan een normale slijterij, je ziet alleen geen bekende drankmerken. Nix & Nix startte vorig jaar in Haarlem en inmiddels zijn er vier filialen in Nederland. Alcoholvrije drank was al wel goed verkrijgbaar, maar er was nog geen plek waar je alles bij elkaar kan vinden en proeven volgens de oprichters.

"Een half procent alcohol telt nog als alcoholvrij."

150 vierkante meter groot is de winkel in de Tilburgse Emmapassage. Er staan meters rekken en tafels met flessen drank met een maximum alcoholpercentage van een half procentje. "In Nederland is dat volgens de wet nog alcoholvrij. Dat heeft te maken met het gistingsproces waardoor er zich toch nog een beetje alcohol kan vormen", legt Nikki Staps van de alcoholvrije slijterij uit Het idee achter Nix & Nix is dat mensen graag samen willen drinken, maar ook gezonder willen leven en geen kater willen na een avondje borrelen. Lang werd er lacherig gedaan over alcoholvrije drank. "Maar daar merk ik hier niets van, de reacties zijn heel positief en mensen komen heel gericht naar ons toe sinds eind november."

"Alles en iedereen komt hier drank halen."

Volgens Nikki komen er allerlei mensen naar de winkel in Tilburg. "Zwangere vrouwen, mensen die geen alcohol mogen drinken om medische redenen, mensen die meedoen aan Dry January of bewust geen alcohol drinken. Alles en iedereen komt hier drank halen." De alcoholvrije wijn wordt op dezelfde manier gemaakt als de wijn zoals de meeste mensen die kennen. "Alleen in een later proces wordt de alcohol eruit gehaald door de wijn bijvoorbeeld op te warmen. Alcohol vervliegt namelijk op een relatief lage temperatuur", legt de slijter Nikki uit.

"Mensen kunnen het niet onderscheiden van een wijn mét alcohol."

Ze merkt dat bij de wijnen de zero chardonnay goed verkoopt. "Die flessen gaan als warme broodjes over de toonbank." Een andere hardloper is de Kolonne Null. "Dat komt vooral doordat het zo'n krachtige wijn is. Hij heeft ook die wrangheid in de afdronk en daardoor kunnen mensen hem eigenlijk niet onderscheiden van een wijn mét alcohol erin." Nikki praat als een normale slijter of sommelier over wijn. Dat voelt wat raar omdat het om alcoholvrije varianten gaat. "Het is gewoon wijn, maar zonder alcohol. Dus alle termen over normale wijn, gebruiken wij ook."

"Geen Amaretto, maar een Amaretti."

Alcoholvrije bieren en wijnen zijn inmiddels redelijk ingeburgerd. Alleen een alcoholvrije borrel is minder bekend. "We hebben ook een Amaretti. Dat is Amaretto, maar zonder alcohol. Daar zijn mensen heel enthousiast over, ook voor in eten." Het is goed nieuws voor alle Brabanders die wel van een drankje houden, maar toch het goede voornemen hebben om de alcohol in januari te laten staan tijdens Dry January. "Die komen nu naar ons toe, dat merken we zeker", zegt Nikki lachend.