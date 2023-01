Jumbo boekt recordomzet, maar experts zijn totaal niet onder de indruk

Ruim 10 miljard euro omzet. Dat draaide de Veghelse supermarktketen Jumbo in 2022. Een record, maar experts waarschuwen dat dat cijfer geflatteerd is. Bovendien heeft Jumbo volgens hen veel tegenslag te verduren, naast alle recente negatieve media-aandacht. “Er zijn een boel uitdagingen. De stemming in de directiekamer zal niet vrolijk zijn op dit moment.”

Ja, Jumbo heeft heel veel geld omgezet. Nooit eerder doorbrak de omzet van de Brabantse supermarktgigant de magische grens van 10 miljard euro. Maar goed, daar staat natuurlijk wel tegenover dat de inflatie torenhoog is. En dat is een zeer belangrijk detail.

Volgens de Bredase retailexpert Paul Moers klopt dat helemaal. Hij is bovenal kritisch. "Jumbo doet het op zich goed hoor, soms zelfs beter dan concurrenten in de markt. Maar er zijn ook veel problemen waarmee het bedrijf worstelt."

En dat geldt niet alleen voor de Jumbo, zo vult Ter Hark aan. "Dit zie je eigenlijk bij alle supermarkten. Die komen allemaal met hoge omzetcijfers, of zullen daar nog mee komen. Maar stel dat de inflatie veel lager was, dan was die hoge omzet nooit behaald. Producten zijn duurder om te kopen, maar ze verkopen er minder van”

Daarbij doelt Ter Hark ook op de situatie in België, waar Jumbo nu ook te vinden is. “Ze hebben er daar tientallen miljoenen ingestoken, maar lijden grote verliezen”, aldus Ter Hark.

Zo heeft Jumbo in 2021 misgegrepen bij de acquisitie van supermarktketen Deen en recent opnieuw bij de overname van Jan Linders. Beide ketens gingen (deels) naar concurrent Albert Heijn, al dan niet in de vorm van een samenwerking.

Volgens Moers houden de problemen daar niet op. Jumbo worstelt volgens hem ook met het merk. "Het probeert vooral leuk te zijn nu, terwijl Jumbo eigenlijk altijd een innovatief en relevant bedrijf was." En dan heeft Jumbo ook nog het probleem dat ze de aandacht moeten verdelen over hun andere ketens, als La Place, Hema en Jumbo België. "Dat kan wel eens te veel energie van ze vragen", besluit Moers.

Verder rest nog de negatieve publiciteit in de media, waar er in 2022 genoeg van was bij Jumbo. Ton van Veen vervangt nu tijdelijk de teruggetreden topman Frits van Eerd, die in september door de FIOD werd opgepakt omdat hij verdachte is in een witwaszaak.

Jumbo kwam ook negatief in het nieuws door een blunder met een WK-reclame met dansende bouwvakkers. In november werd de spot direct stopgezet. Toch zijn de experts van mening dat die negatieve publiciteit van relatief weinig invloed is geweest, en zal zijn.