Frits van Eerd kwam in het vizier van politie na onderzoek drugskartel

Frits van Eerd kwam in het vizier van de FIOD en politie na een eerder onderzoek waarbij een Brabants drugskartel is opgerold. Dat meldt het Financieele Dagblad (FD) zaterdag. De Jumbo-baas is verdachte in een omvangrijke fraude- en witwaszaak. In zijn woning in Heeswijk-Dinther werden op 13 september bij een huiszoeking enkele tonnen aan contant geld gevonden.

Het FD baseert zich op bronnen rondom het witwasonderzoek 'Hille' naar onder anderen Frits van Eerd en hoofdverdachte Theo E. uit Gasteren. Van deze laatste is bekend dat hij leaseauto's leverde aan zware criminelen in Amsterdam.

'Pino, Meneer Aart en Tommie'

E. was verdachte in het onderzoek in 2019 naar de Brabantse drugsbende. Onder de naam '26Eufaula' werden destijds berichten via beveiligde PGP-telefoons onderschept. Het drugskartel kreeg de bijnaam 'Sesamstraatkartel' omdat de bendeleden zichzelf noemden naar personages van het kinderprogramma. Maar zo onschuldig waren Pino, Meneer Aart en Tommie niet echt.

De rechtbank in Zwolle veroordeelde dit jaar de in totaal zeventien verdachten wegens witwassen en grootschalige drugshandel die liep via de haven van Antwerpen. De bendeleden uit onder meer Roosendaal, Sint Willebrord en Eindhoven moesten zonder uitzondering jaren de cel in. De drie leiders van het Brabantse drugskartel kregen zes, zeven en negen jaar gevangenisstraf opgelegd.

Afgeluisterde gesprekken

Hoewel de vervolging tegen Theo E. in deze zaak werd geseponeerd, leidde de informatie uit de gekraakte berichten wel tot een nieuw onderzoek. Dat richtte zich op de witwaspraktijken die E. er zelf op na zou houden. Daarbij zijn gesprekken tussen de verdachte uit Gasteren en zakenpartners afgeluisterd.

Witwassen

Op 13 september deden de fiscale opsporingsdienst FIOD en de politie op meerdere plaatsen huiszoekingen, ook bij Frits van Eerd. Hij zat vijf dagen vast op verdenking van witwassen. Dat gebeurde volgens justitie via onroerendgoedtransacties, autohandel, contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcrosssport. Ook zou er sprake zijn van btw-fraude in de autohandel. De topman van Jumbo staat bekend als een groot liefhebber van motorsport.

In totaal werden negen verdachten opgepakt. Hoofdverdachte E. gaf in het verleden leiding aan een motorcrossteam waarvan Jumbo sponsor was. Hij bracht coureurs die een geldschieter zochten in contact met Frits van Eerd.

