'Honderdduizenden euro's gevonden bij inval in huis Frits van Eerd'

Bij de inval in het huis van Frits van Eerd in Heeswijk-DInther werden in september honderdduizenden euro's in contanten gevonden. Dat schrijft het Financieele Dagblad, die meerdere direct betrokken bij het witwasonderzoek heeft gesproken.

Eind september liet het Openbaar Ministerie al weten dat er grote sommen geld waren gevonden bij de invallen in Groningen, Drenthe en Brabant. Destijds werd niet bekendgemaakt waar dat geld was gevonden. Nu blijkt, volgens de krant, dat dat in het huis van Frits van Eerd lag.

Het is vooralsnog onduidelijk waarom Van Eerd zulke grote contante geldbedragen in zijn woning bewaarde. De advocaat van Van Eerd geeft geen commentaar op vragen van het FD. Hij wil ook niet zeggen of Van Eerd tijdens zijn verhoor door de Fiod een verklaring heeft gegeven over de herkomst van het geld.

Frits van Eerd werd in september opgepakt op verdenking van witwassen en zat vijf dagen vast. Dat witwassen gebeurde volgens het Openbaar Ministerie via onroerendgoedtransacties, autohandel, contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcrosssport. Ook is er mogelijk sprake van btw-fraude in de autohandel.

In totaal werden negen verdachten opgepakt. Hoofdverdachte Theo Eggens uit het Drentse Gasteren is een bekende in de motorcrosswereld. Hij gaf in het verleden leiding aan een motorcrossteam waarvan Jumbo sponsor was. Hij bracht coureurs die een geldschieter zochten in contact met Frits van Eerd. De topman van Jumbo is groot liefhebber van motorsport.

