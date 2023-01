Les in de lerarenkamer: ouders willen oplossing overvolle basisschool

De lerarenkamer is al omgebouwd tot klaslokaal. Toch heeft basisschool De Masten in Rosmalen nog altijd een flink ruimtetekort. Vorig jaar werd er zelfs lesgegeven in de gymzaal. Bezorgde ouders zijn een petitie gestart omdat ze zo snel mogelijk een oplossing willen. "Het is echt nijpend", zegt ouder Joost Simons.

De basisschool heeft nu 147 leerlingen terwijl er, ondanks het opofferen van de lerarenkamer, maar plek is voor 129. "Volgend jaar startten we zelfs met 158 leerlingen", vertelt directeur Anita van Heusden. "De wijk groeit nog altijd. Ik krijg nog steeds telefoontjes van ouders die zich willen aanmelden. Dat houd ik af, omdat het al te druk is."

De petitie is inmiddels zo'n 400 keer ondertekend. "Het is veel te druk in de klassen. Kinderen gaan nu op de gang zitten als ze zelfstandig willen werken", vertelt Simons, die met zes ouders actie voert. "Posters ophangen, flyeren, we hebben al van alles geprobeerd."

Al in 2017 werd de lerarenkamer omgebouwd tot klaslokaal met digibord. "Leraren houden nu pauze in mijn kantoor of in de ruimte van de buitenschoolse opvang. Ze hebben dus al jaren geen eigen ruimte meer", vervolgt de directeur. "Het ruimteprobleem zorgt voor veel onrust. We hebben al vaker aangegeven dat we meer ruimte nodig hebben." Ze zegt goede gesprekken te hebben met de gemeente.

Brandbrief

De makers van de petitie denken bijvoorbeeld aan het plaatsen van noodlokalen op de parkeerplaats en ruimtes in wijkcentrum 't Trefpunt. Al in februari vorig jaar schreven ouders een brandbrief aan de gemeente. "Er gebeurt niks of heel weinig", zo ervaart Joost.

Veel scholen hebben juist leerlingen te weinig, maar voor De Masten is dat dus anders. De wijk Maliskamp is jong en groeit. "Binnenkort komt er zelfs nog een enorme wijk bij", weet Joost. Dat heeft volgens ouders ook negatieve invloed op kinderopvang Kanteel, die samen met de school in één gebouw zit als kindcentrum Meerlaer.

Niet veilig

Andere scholen in Rosmalen bieden weinig uitkomst: ze zijn volgens ouders te ver weg of niet via een veilige route te bereiken. Joost: "Kinderen moeten in hun eigen wijk opgroeien bij hun broertjes, zusjes of vriendjes. Ze moeten niet met hun fietsje langs de A59 hoeven fietsen voor hun school."

De gemeente Den Bosch heeft nog niet gereageerd op vragen van Omroep Brabant. "De gemeente blijft bij het standpunt dat de school niet uitgebreid hoeft te worden, zo schrijft lokale omroep DTV dinsdag. "Volgens de gemeente is er capaciteit genoeg en kan er ook worden uitgeweken naar schoolgebouwen in de buurt. Uitbreiding van De Masten zou te duur zijn, en ook is er de vrees dat over een jaar of tien leegstand gaat ontstaan."