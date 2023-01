'Jumbo stopt met sponsoren motorsport, maar gaat wel door met Verstappen'

Supermarktketen Jumbo gaat stoppen met het sponsoren van de motorsport en houdt sponsoring van de autosport kritisch tegen het licht. Dat meldt het AD dinsdag. Juist door sponsoring van motorsportteams kwam het bedrijf vorig jaar in opspraak. De teruggetreden Frits van Eerd werd opgepakt in een witwaszaak, die onder meer draait om sponsorcontracten in de motorsport.

Tijdens de presentatie van de jaarcijfers heeft Ton van Veen, de tijdelijke opvolger van Van Eerd, volgens de krant aangegeven dat de motorsport bij Jumbo in een 'bijzonder daglicht is komen staan'.

Volgens Van Veen heeft dat gevolgen voor de sponsoring in de motorsport. Daar willen ze niet langer mee doorgaan. Ook gaan ze op een zelfde kritische manier kijken naar hun activiteiten in de autosport. Het contract met Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen is daarop een uitzondering,

Jumbo is een grote sponsor in de gemotoriseerde sporten; de supermarkt sponsort verschillende teams. Jeffrey Herlings liet op 6 oktober 2022, ongeveer drie weken na de inval bij Jumbo-topman Frits van Eerd, al op Instagram weten dan Jumbo na tien jaar zou stoppen met sponsoren. Of dat vrijwillig was, liet hij in het midden. "Ik dank Jumbo dat ze me tien jaar gesponsord hebben. Maar nu introduceer ik graag nieuwe sponsors voor 2023", aldus Herlings toen.