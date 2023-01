Gestolen vaten met chemische stoffen bij carnavalswagen in Rucphen

Agenten hebben een opvallende vondst gedaan in Rucphen. Bij een carnavalswagen stonden gestolen vaten met lithium. Dat is een chemische stof die in accu's zit en medicijnen. Niet in carnavalswagens.

Agenten waren dinsdagmiddag bezig met een controle. Ze gingen kijken in een oude boerderij in de gemeente Rucphen. Waar dat precies was en waarom ze juist daar zochten, is niet bekendgemaakt. Binnen troffen ze 'een grote partij' chemische stoffen aan. De politie gebruikte ook het woord 'ondermijning' in het bericht.

Dieven

Volgens een woordvoerder van de landelijke eenheid ging het om een partij gestolen vaten met lithium. De eigenaar heeft het spul intussen terug en gaat aangifte doen. Of er een verband is met de carnavalswagen en de gestolen spullen is onbekend. De politie heeft niet de indruk dat het een bouwloods is maar eerder een opslagplaats.

Uit eerste onderzoek komt naar voren dat de vaten daar tijdelijk zijn neergezet door de dieven, voor transport naar elders. Er is nog niemand aangehouden.

Op de politiefoto zijn minstens zeventien zwarte metalen vaten zichtbaar. Het zijn zogenoemde klemdekselvaten waar 60 liter per stuk in kan. Als ze allemaal gevuld zijn, zou er dus bij elkaar ruim duizend liter in kunnen zitten. Maar volgens de politie is er 174 liter lithium gevonden.

'Dangerous'

Op een van de etiketten is het woord 'Poitiers' te lezen, een stad in het midden van Frankrijk. Mogelijk kwam het daar vandaan of was dat de bestemming. Het blauwe waarschuwingsetiket betekent dat de stof gevaarlijk wordt wanneer hij in aanraking komt met vocht: 'dangerous when wet'.

In een bouwloods voor carnavalswagens staan altijd chemische stoffen, zoals polyester, glasvezel en lijm. De chemische stof lithium is ongewoon in die bouwwereld.

Onderzoek

De gemeente Rucphen zegt de resultaten af te wachten van het lopende onderzoek. " Als de resultaten bekend zijn, zullen we intern onderzoeken welke maatregelen juridisch eventueel mogelijk en of nodig zijn. Gedurende het onderzoek gaan wij inhoudelijk niet verder in op vragen," meldt de gemeentewoordvoerder.

Iedere gemeente heeft de bevoegdheid om plekken te sluiten als er illegale dingen zijn gebeurd.