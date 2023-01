Geldschieter Jumbo zegt motorcross vaarwel: 'Logisch maar wel aderlating'

Dat Jumbo stopt als sponsor van de motorcross komt voor sportmarketeer Ruud van der Knaap niet als een verrassing. Hij vindt het een verstandig en logisch besluit. Voor de crosswereld is het een flinke domper. Daar gaan ze de verloren steun van Jumbo-topman Frits van Eerd echt voelen, denkt kenner Arno van den Brink van Motorcrossplanet. "Hij heeft veel talenten een springplank bezorgd."

Het witwasonderzoek waarin topman Frits van Eerd verdachte is, concentreert zich namelijk op de motorcrosswereld. Hoewel Jumbo vaak wordt genoemd, is het bedrijf zelf niet verdacht volgens justitie. Een extern onderzoek in opdracht van de supermarktketen bevestigde dit nogmaals.

Omdat Jumbo zo onder vuur heeft gelegen afgelopen maanden zag Van der Knaap de beslissing wel aankomen. "Het is de enige juiste keuze na alle perikelen. Het is heel jammer voor de motorcross, maar het maakt Jumbo qua sponsoring in andere sporten wel weer geloofwaardiger."

Het is onduidelijk hoeveel geld Jumbo precies in de motorcross stak, maar waarschijnlijk enkele tonnen denkt de sportmarketeer. "Dat betekent een flinke aderlating voor de motorsport. Het is een vrij kleine sport in Nederland die niet continu en veel in beeld is. Dat maakt het vinden van nieuwe sponsors moeilijker."

Journalist Arno van den Brink van Motorcrossplanet is het daarmee eens. "De sponsors zijn schaars, zeker in deze economisch lastige tijd." Volgens hem worden drie crossteams behoorlijk geraakt door het vertrek van Jumbo. Dat zijn Riley Yamaha Racing uit Limburg, Hutten Metaal Racing uit Overijssel en het Jumbo Husqvarna BT Racingteam uit Best.