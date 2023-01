Lightyear onthult eerste details van 'betaalbare' zonneauto

Lightyear heeft een eerste tipje van de sluier opgelicht over de eerste 'betaalbare' variant van zijn zonneauto. De Lightyear 2, zoals de auto heet, krijgt vijf zitplaatsen, een grote kofferbak en gaat niet ongeveer 30.000 euro, maar maximaal 40.000 euro kosten. Dat heeft het Helmondse bedrijf donderdag uit de doeken gedaan op een grote techbeurs in Las Vegas. Potentiële kopers kunnen vanaf donderdag intekenen op de wachtlijst voor de auto.

Later kunnen zij dan als eersten een definitief exemplaar van het goedkopere broertje van de Lightyear 0 reserveren. De Lightyear 2 wordt vanaf eind 2025 geproduceerd.

Minder sportief, meer gezinsauto

De nieuwe elektrische auto heeft volgens Lightyear een geschat bereik van 800 kilometer. Dat is inclusief de zonnepanelen. Daarmee ligt het totale bereik van de nieuwe variant iets lager dan de Lightyear 0. Die zou duizend kilometer moeten halen zonder tussendoor te laden met een stekker.

Veel meer details wil Lightyear nog niet kwijt over de nieuwe zonneauto. Het Helmondse bedrijf laat wel weten dat de Lightyear 2 meer een gezinsauto wordt dan zijn voorganger. Zo is de nieuwe auto minder sportief door de hogere instap.

Lightyear als thuisbatterij

In vergelijking met andere elektrische auto’s stoot de Lightyear 2 volgens het bedrijf zelf vijftig procent minder CO2 uit. De auto en de batterij zijn lichter. En omdat er zonnepanelen op de auto liggen, kan de Lightyear straks ook stroom leveren aan de apparaten thuis, als een soort thuisbatterij.

Directeur Lex Hoefsloot: "Door het efficiënte gebruik van zonlicht, tilt de Lightyear 2 de elektrische rijervaring naar een hoger niveau, terwijl hij tegelijkertijd de afhankelijkheid van de al overbelaste elektriciteitsnetten vermindert. Integendeel, want de auto levert zelfs schone energie aan het netwerk.”

In Nederland geproduceerd?

Inmiddels zijn er al 21.000 Lightyears van de tweede generatie vooraf besteld door grote lease- en deelautobedrijven als LeasePlan, MyWheels, Arval en Athlon. Eerder zei het bedrijf dat de betaalbare zonneauto zo'n 30.000 euro zou gaan kosten, maar die prijs lijkt inmiddels flink te zijn bijgesteld naar maximaal 40.000 euro.

Een deel van de Lightyear 2 is op dit moment zichtbaar op de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas., een invloedrijke techbeurs voor innovatieve bedrijven. Halverwege dit jaar wordt het nieuwe model helemaal gepresenteerd. Dan zullen waarschijnlijk ook alle details bekendgemaakt worden. Lightyear wil nog niet zeggen of de betaalbare variant wel in Nederland wordt geproduceerd.

Onlangs werd in Finland begonnen met de productie van de eerste zonneauto van het Helmondse bedrijf: de Lightyear 0. Er worden maximaal 946 stuks van het luxe model gemaakt. Het prijskaartje van de eerste Lightyear is een stuk hoger dan die van zijn opvolger: 250.000 euro.