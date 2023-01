112-nieuws: brand in kledingwinkel • 14-jarige gepakt voor mishandeling

In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

07.20 - Overleden vrouw in het water blijkt noodlottig ongeval

De vrouw die gisteravond in het water belandde in Etten-Leur is door een noodlottig ongeval om het leven gekomen. Dat meldt de politie vanochtend. Onderzoek wijst uit dat er geen sprake is van een misdrijf.

03.40 - Brand in kledingwinkel

In een kledingwinkel aan de Professor van Ginnekenstraat in Oudenbosch heeft afgelopen nacht een brand gewoed. De brandweer werd iets na half vier gealarmeerd. Kort na de eerste melding werd de brand opgeschaald naar een middelbrand. Twee blusvoertuigen en een hoogwerker kwamen ter plaatse. De brand was snel onder controle. De brandweer heeft de kledingwinkel, omliggende panden en een huis boven de winkel geventileerd. Wat de oorzaak van de brand is, is nog niet bekend. Ook is niet duidelijk of er mensen gewond zijn geraakt bij de brand.

Foto: Christian Traets / SQ Vision

23.00 - 14-jarige opgepakt voor mishandeling

Een 14-jarige is gisteren opgepakt omdat hij verdacht wordt van mishandeling in Dongen. De verdachte zou op 20 december iemand hebben mishandeld op het Wilhelminaplein. De recherche van politieteam Langstraat heeft onderzoek gedaan naar de zaak. De 14-jare is gehoord en moet zich binnenkort voor de kinderrechter verantwoorden. 22.55 - 1100 cobra's ontdekt in huis: 24-jarige man opgepakt

Een 24-jarige man uit Boekel is opgepakt vanwege de vondst van meer dan 1100 cobra's. De politie ontdekte de grote hoeveelheid zwaar en illegaal vuurwerk in zijn woning. De politie arresteerde de man al op 19 december van afgelopen jaar, maar maakte dit gisteravond pas bekend. Dat gebeurde in een Facebookbericht. Waarom dat zo lang duurde, is niet bekend. De recherche onderzoekt de zaak.

21.48 - Fietser met openstaande celstraf opgepakt na overtredingen

Een man die een openstaande celstraf van dertig dagen had, is woensdagavond op een wel heel sullige manier tegen de lamp gelopen. In Oss zagen agenten de 30-jarige fietser over de Oostwal rijden. Omdat hij geen verlichting had en zijn telefoon vasthield, hield de politie hem staande. Daarbij bleek dat hij nog een gevangenisstraf had openstaan én dat hij nog 1700 euro aan boetes moest betalen. Hij is gelijk aangehouden.