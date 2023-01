Kledingwinkel in brand gestoken, twee brandstichters gezien door getuigen

Een kledingwinkel in Oudenbosch is woensdagnacht in brand gestoken. De politie onderzoekt de brand. Twee gemaskerde personen zouden de brand hebben gesticht, zo blijkt uit verklaringen van getuigen.

De brand woedde in de kledingwinkel aan de Professor van Ginnekenstraat in Oudenbosch. De brandweer werd iets na half vier gealarmeerd. Kort na de eerste melding werd de brand opgeschaald naar een middelbrand. Twee blusvoertuigen en een hoogwerker kwamen ter plaatse. De brand was snel onder controle. De brandweer heeft de kledingwinkel, omliggende panden en een huis boven de winkel geventileerd. Bij de brand raakte niemand gewond. De politie doet bij de winkel onderzoek naar de brand.

Brand in kledingwinkel Oudenbosch (foto: Christian Traets / SQ Vision).