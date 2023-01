112-nieuws: fietser aangereden op rotonde • auto's botsen in Helmond

21.48

Een man die een openstaande celstraf van dertig dagen had, is woensdagavond op een wel heel sullige manier tegen de lamp gelopen. In Oss zagen agenten de 30-jarige fietser over de Oostwal rijden. Omdat hij geen verlichting had en zijn telefoon vasthield, hield de politie hem staande. Daarbij bleek dat hij nog een gevangenisstraf had openstaan én dat hij nog 1700 euro aan boetes moest betalen. Hij is gelijk aangehouden.