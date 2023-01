Robin van Roosmalen niet bij uitspraak ongeluk: 'Heb chauffeur al vergeven'

Robin van Roosmalen hoopt dat de vrachtwagenchauffeur die het fatale ongeluk veroorzaakte, waarbij zijn zusje om het leven kwam, geen gevangenisstraf krijgt. De oud-wereldkampioen kickboksen heeft de man vergeven, vertelt hij donderdag in Omroep Brabant-radioprogramma Wakker! Donderdag doet de rechter uitspraak in de zaak tegen de vrachtwagenchauffeur die bijna twee jaar geleden de Fiat ramde waarmee Van Roosmalen en zijn zusje op de vluchtstrook strandden.

Maar Van Roosmalen vertelt donderdag dat hij geen wrok meer wil koesteren tegen de man. "Hij heeft geen idee wat er is gebeurd of waarom hij zo lang op de vluchtstrook heeft gereden. Ik geloof hem. Ik zag een man die veel verdriet had, het was niet zijn intentie om iemand te doden of te verwonden."

Twee weken geleden kwam de zaak voor de rechter. Het Openbaar Ministerie wil dat de chauffeur een jaar de cel in gaat. Van Roosmalen vertelde die dag hoe hem door het ongeval alles is ontnomen. “Ik hoop op gerechtigheid. Het verlies is niet in geld uit te drukken. Ik hoop dat hij (de vrachtwagenchauffeur, red.) eerlijk is.”

Hij ontmoette de vrachtwagenchauffeur na afloop van de rechtszaak. “Hij vroeg of hij me een hand mocht geven. Terwijl hij dat deed, gaf ik hem en zijn familie een knuffel. Puur om hem te vergeven wat er is gebeurd. Ook hij heeft er veel last van, ik wil niet met wrok blijven leven.”

Zelf had Van Roosmalen ook niet verwacht dat hij zo zou reageren. “Maar op dat moment voelde dat voor mij het beste.”

Donderdag is hij zelf niet aanwezig bij de uitspraak van de rechter. “De uitspraak maakt me niet uit. Het is niet in mijn handen, ik heb gedaan wat ik kon. Die man heeft ook last gehad van deze situatie. Ik hoop dat hij geen gevangenisstraf krijgt en ook verder kan met z’n leven.”

Van Roosmalen onderging het afgelopen jaar vier operaties, hij kan nooit meer op het hoogste niveau kickboksen. Inmiddels werkt hij als persoonlijk begeleider van jongeren met een drugs- of alcoholverslaving. Ook geeft hij lezingen over zijn carrière als kickbokser en het omgaan met tegenslagen in het leven.

