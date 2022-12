Kickbokskampioen Van Roosmalen na dodelijk ongeluk: 'Alles is me ontnomen'

“Die dag is me alles ontnomen. Ik hoop op gerechtigheid.” Dat zei oud-wereldkampioen kickboksen Robin van Roosmalen donderdagochtend in de rechtbank in Utrecht. Een 45-jarige vrachtwagenchauffeur hoorde daar een jaar gevangenisstraf tegen zich eisen, omdat hij vorig jaar op de A2 bij Nieuwegein een dodelijk ongeluk veroorzaakte. Melissa van Roosmalen (29) uit Den Bosch overleed, haar broer Robin raakte zo ernstig gewond dat hij niet meer kan kickboksen.

Hoe kon het gebeuren dat trucker El Housine J. op woensdag 13 januari 2021 de vluchtstrook van de A2 op reed en de met pech stilstaande auto van de Van Roosmalens over het hoofd zag? Op die vraag kwam donderdag in de rechtbank geen antwoord. “Ik weet het niet. Opeens stond die auto daar. Ik heb nog geprobeerd te remmen, maar het was te laat", zei J. "Het spijt me." De gevolgen waren in elk geval enorm. Want waar J. de vluchtstrook op reed, stond even verderop de Fiat van Melissa en Robin van Roosmalen stil. Autopech: de motor van hun Fiat had ineens geen vermogen meer.

"Staat de auto op vluchtstrook? Ja."

Robin belde de ANWB en beantwoordde enkele vragen: staat de auto op vluchtstrook? Ja. Zijn de inzittenden uit het voertuig? Ja. de knipperlichten aan? Ja. Omdat hulp niet snel aanwezig was en Melissa het koud had, stapte ze weer in de auto. Kort daarna volgde een gigantische klap. De vrachtwagen van J. raakte de Fiat met 83 kilometer per uur, blijkt achteraf uit onderzoek. Melissa en Robin vlogen door de klap de berm in. Melissa lag bewegingsloos met haar gezicht in het water. Robin zag zijn zus, maar kon niet helpen. Zijn bekken en rug waren gebroken. Melissa werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan haar verwondingen. In de rechtbank worden de emoties het Robin van Roosmalen even te veel. Hij snikt. Duidelijk is dat de meervoudig wereldkampioen nooit meer op professioneel niveau kan kickboksen. Hij is niet in staat een geschreven slachtofferverklaring voor te lezen.

“Die dag is me eigenlijk alles ontnomen. Ik hoop op gerechtigheid.”

Terwijl hij slokjes water neemt, zegt hij: “Die dag is me eigenlijk alles ontnomen. Ik hoop op gerechtigheid.” En ook: "Het verlies is niet in geld uit te drukken. Ik hoop dat hij (de vrachtwagenchauffeur red.) eerlijk is." Het Openbaar Ministerie wil dat trucker J. een jaar lang de cel in gaat. “Het zicht was goed. Een oplettende bestuurder had de Fiat op de vluchtstrook van 150 meter afstand kunnen zien. Mijn conclusie is dan ook dat hij totaal niet heeft opgelet”, stelt de officier van justitie. Daarnaast mag J. als het aan de aanklager ligt vier jaar lang niet meer rijden. Advocaat Dieuwke van den Broek is het daar niet mee eens en wil juist dat haar cliënt wordt vrijgesproken. J. was beroepschauffeur, was niet onder invloed van alcohol of drugs. Hij hield zich aan de maximumsnelheid en was niet met zijn telefoon bezig, blijkt uit politieonderzoek.

"Hij had misschien wel een black-out."

Sterker nog: volgens J. stond de ‘lane assistant’ aan. Sensoren in de vrachtwagen scannen dan continu de rijbaan en ‘zien’ of je op koers blijft. Dreig je onbedoeld buiten de rijbaan te raken, dan gaat een alarm af. Maar J. zegt niks te hebben gehoord. Van den Broek: "Mijn cliënt heeft niet strafbaar gehandeld. Hij heeft zelf ook geen enkel idee hoe hij dit ongeluk heeft veroorzaakt en had misschien wel een black-out." Op donderdag 5 januari doet de rechtbank uitspraak.